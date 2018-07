La scuola segreta di Musk: cosa insegnano ai “bambini del futuro” tra le mura di SpaceX

Oltre ai laboratori e ai centri di calcolo, al suo interno SpaceX ha trovato posto anche per un'altra istituzione molto interessante. Per i suoi cinque figli, Elon Musk ha fondato una scuola in cui all'inizio c'erano solo otto studenti.

La scuola si chiamava Ad Astra (in latino "verso le stelle"). Nonostante Musk e la sua compagnia godano di un alto clamore mediatico, per molto tempo l'opinione pubblica è rimasta all'oscuro di questa scuola. Allo stesso tempo, Ad Astra non è mai stato un progetto segreto: ha un sito web molto comune, standard per le scuole occidentali.

Tuttavia la stessa scuola è lontana dai canoni e dalla prassi tradizionale. Ora la frequentano 40 studenti. In classe non si danno i voti, ed i bambini dai 4 ai 7 anni studiano in gruppi. Mancano l'insegnamento dello sport e delle materie artistiche, anche se, secondo lo stesso Musk, uno degli studenti "è forse oggettivamente il violinista più talentuoso al mondo tra quelli di età inferiore ai 12 anni". Inoltre ai bambini non vengono insegnate le lingue straniere, poiché Musk ritiene che nel prossimo futuro le tecnologie della traduzione simultanea renderanno questa conoscenza inutile.

La cosa più interessante di Ad Astra è il programma didattico. Gli alunni studiano i sistemi di intelligenza artificiale e imparano autonomamente a fare algoritmi "intelligenti", così come si insegna a come primeggiare nel business.