Istituto Rosatom e la francese EdF lavoreranno su sicurezza del combustibile nucleare

Come notato NIIAR, si tratta di studiare l'influenza dell' idrogeno sulla stabilità termica dei difetti indotti dalle radiazioni e un modello di deformazione delle leghe di zirconio: i gusci metallici utilizzati per produrre elementi che generano calore (combustibile). Essi sono il rivestimento del carburante e il loro "riempimento", la prima barriera di sicurezza della centrale nucleare.

"Il contratto prevede l'irradiazione di campioni realizzati in modello di lega di zirconio in BOR-60 e la conduzione in un grande complesso di ricerca e sperimentazione, il lavoro sarà completato entro cinque anni" ha detto in un comunicato.

Il contratto considera anche la possibilità di una pubblicazione congiunta delle due società dei risultati di lavoro individuali, così come altri meccanismi per la diffusione delle conoscenze teoriche sulle proprietà delle leghe di zirconio, che saranno ottenuti nel corso della ricerca. Al momento, le parti stanno discutendo varie aree di cooperazione nel campo della ricerca sul reattore e sul post-reattore presso la base sperimentale NIIAR.

Durante l'operazione dei reattori nucleari sotto l'influenza di radiazioni ionizzanti, si verifica la cosiddetta radiolisi (la decomposizione di molecole) del raffreddamento ad acqua della zona attiva del reattore. Come conseguenza della radiolisi, l'idrogeno viene rilasciato, il che ha un effetto negativo sulla resistenza dei rivestimenti delle barre di combustibile di zirconio. Pertanto per proteggere il rivestimento del carburante dall'esposizione all'idrogeno è un compito urgente.