Ministri britannici fanno prove per funerale della Regina

I ministri britannici hanno partecipato a una prova segreta per il funerale in caso di morte della regina Elisabetta II. Secondo il Times, l'evento si terrà al Whitehall Palace il giorno dopo la morte del monarca.

La prova generale della cerimonia si è tenuta la scorsa settimana, durante la quale è stato anche deciso quale dei ministri farà dichiarazioni pubbliche. Si segnala che il vice primo ministro David Lidington, il ministro dell'Interno Sajid Javid, leader della Camera dei Comuni Andrea Leeds e il ministro per gli affari scozzesi David Mundell hanno partecipato all'incontro.

La pubblicazione sottolinea che la prova non è associata a nessun timore per la salute della regina britannica, ma rileva anche che la monarca di 92 anni non è stata in grado di partecipare alla messa nella cattedrale di St. Paul a causa di problemi di salute.

Il 18 giugno Elisabetta II è diventata bisnonna per la settima volta. La sua nipotina, Zara Tyndall, ha dato alla luce la sua seconda figlia. La ragazza si chiama Lena.