Un nuovo candidato per il titolo di migliore amico dell'uomo

Questi animali sono intelligenti e fedeli come i cani.

Nuove ricerche hanno dimostrato che le capre sono intelligenti come i cani e sono in grado di sviluppare un attaccamento emotivo a una persona. Ma è per questo che amiamo così tanto i cani, riporta ScienceAlert.

Christian Naurot della London University of Queen Mary dice: "Le capre guardano una persona quando chiedono qualcosa. La nostra ricerca mostra che gli animali domestici addomesticati dimostrano un complesso sistema di comunicazione con gli esseri umani, non meno complesso di cani e cavalli. "

Tra gli animali agricoli, sono le capre a dimostrare il più alto livello di intelligenza e comunicazione intenzionale con l'uomo. Gli esperimenti hanno dimostrato che quando le capre si trovavano in una situazione difficile, prima guardavano la persona e reagivano alla direzione dello sguardo o della reazione. Anche le capre selvatiche dimostrano cordialità per l'uomo.