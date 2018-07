Deputato Europarlamento: costruiranno il Nord Stream-2 in ogni caso

Il deputato europeo dell'Estonia Jana Toom ha commentato per RT le parole del Ministro degli Esteri estone, che ha chiesto di fermare la costruzione del gasdotto Nord Stream-2.

Secondo lei, il gasdotto "sarà costruito comunque", nonostante la spaccatura nell'Unione Europea tra i sostenitori e gli oppositori della politica filo-russa.

"Il fatto che il Nord Stream non sia amato dai paesi baltici non è un segreto. Ed ora, per qualche motivo, si è deciso di esprimere ancora una volta questa posizione" ha spiegato.

Toom ha osservato che "questo non cambierà nulla", in ogni caso il gasdotto verrà costruito.

Nord Stream-2 prevede la posa di due linee di gasdotto dalla costa di Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. Gli Stati Uniti si oppongono alla costruzione e minacciano gli europei con sanzioni. Tuttavia, come notato il quotidiano Die Welt, anche le sanzioni di Washington non possono impedire il progetto.