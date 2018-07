Aeronautica USA conferma test bomba nucleare B61-12

Due test di una bomba senza carica nucleare sono stati condotti il ​​9 giugno nel poligono di Tonop in Nevada.

"I test fanno parte di una serie di prove congiunte per dimostrare la capacità del velivolo di utilizzare armi e funzioni di bombe non nucleari", osserva la nota.

"Questa test di volo indicano che il design B61-12 soddisfa i requisiti di sistema, e illustrano il continuo progresso della proroga della vita del programma B61-12 in accordo con i requisiti di sicurezza nazionale" ha detto il dipendente della US Department of Energy National Nuclear Security Administration Michael Lutton.

All'inizio dello scorso anno, la National Nuclear Security Administration (NNSA) e il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha condotto due test con la bomba nucleare B61-12 in Nevada. La bomba, non equipaggiata con testate nucleari, è stata sganciata da un cacciabombardiere F-15E. Durante i test, sono state valutate le funzioni non nucleari della bomba, nonché la capacità del velivolo di sganciare le armi.