Trump ha accusato l'Unione Europea: "fa cose terribili agli USA"

In onda su Fox News a Trump è stato chiesto perché con gli alleati europei non adotta le misure adottate contro la Cina.

"Beh, mi dispiace. L'Unione Europea, forse, è cattiva come la Cina, solo più piccola, ci fanno cose terribili. Guardate la situazione con le macchine, ci inviano "mercedes", e non siamo in grado di inviare macchine. Guardate cosa fanno con i nostri agricoltori, non vogliono i nostri prodotti agricoli", ha detto Trump.

Ha ricordato che il surplus commerciale dell'UE con gli USA supera i 150 miliardi di dollari l'anno. Trump ha detto che lui "ama l'Unione Europea".

"I miei genitori sono nati nell'Unione Europea, in quella che era… Io amo tutti questi paesi — Germania, Scozia", ha detto Trump. In Scozia, che non è un paese, ma parte del Regno Unito, è nata la madre di Trump Mary Ann, il padre di Trump, Fred Trump è nato a New York.