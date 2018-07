L'Ucraina è stata "marittima" dai tempi della Rus ' di Kiev, ha detto Turchinov

La storia della flotta ucraina risale alla Rus' di Kiev, ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e di difesa (NSDC) del paese, Alexander Turchinov, in un messaggio di congratulazioni in occasione della giornata della Marina.

"L'Ucraina è stata a lungo una potente potenza marittima, la storia della sua flotta risale ai tempi della Rus 'di Kiev e di Zaporozhye Sich",ha detto Turchinov citato dall'agenzia UNIAN. Secondo il capo del Consiglio di sicurezza nazionale, attualmente è in corso "la rinascita nazionale della flotta in nuovi luoghi di base e la dislocazione sul territorio ucraino".

In Ucraina costantemente si segnalano problemi per la marina del paese, il vice ministro del paese per gli affari dei "territori occupati" Georgi Tuka sabato ha ammesso che la flotta non ha nulla per opporsi ai russi sul mar d'Azov. "Il nostro esercito sul mare ha solo zero" ha detto il funzionario.

In precedenza nel mese di giugno, il comandante della Marina, il vice-ammiraglio Igor Voroncenko ha avvertito che senza l'assegnazione di nuovi fondi per la costruzione di navi da guerra si può superare il "punto di non ritorno".