Negli USA hanno dichiarato il successo dei test delle bombe nucleari B61-12

Durante le prove sono stati utilizzati strategici bombardieri B-2 Spirit.

"Questa qualifica di volo dimostra che la progettazione del B61-12 soddisfa i requisiti di sistema, e illustra ulteriori progressi del programma per prolungarne la durata, per il B61-12 in conformità con i requisiti di sicurezza nazionale" ha detto un dipendente della amministrazione nazionale di controllo per la sicurezza nucleare del Dipartimento dell'energia USA, Michael Ljiuton.

Le prove per i test di assemblaggio dei dispositivi sono state fatte il 9 giugno al poligono militare in Nevada, sotto la guida della squadra 419 alla base aerea di Edwards.

Gli USA prevedono di inserire i B61-12 in basi militari in Europa — Germania, Italia, Turchia, Belgio e Paesi Bassi. Secondo stime del ufficio dei budget, per 30 anni (2017-2046) per l'ammodernamento delle forze nucleari tattiche si prevede di spendere 25 miliardi di dollari.

Le bombe devono essere compatibili con le piattaforme multifunzionali dei caccia di quinta generazione F-35 Lightning II. Si prevede che il primo lotto di B61-12 sarà adottato entro il 2020.