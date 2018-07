Il consigliere di Trump ha detto di che cosa ha parlato con Putin

Il consigliere del presidente USA per la sicurezza nazionale John Bolton ha detto che nel corso dell'incontro con Vladimir Putin, in questa settimana ha notato differenze dei due paesi riguardo l'Ucraina.

"Siamo d'accordo di non essere d'accordo" ha detto Bolton domenica in onda su CBS, rispondendo a una domanda sull'Ucraina. USA, Unione Europea e molti altri paesi hanno introdotto nel 2014 diverse sanzioni contro la Russia per l'Ucraina, e Mosca ha risposto con le proprie misure.

Posizione sulla Crimea

La scorsa settimana al presidente Donald Trump hanno chiesto se poteva riconoscere l'annessione della Crimea alla Russia. "Vedremo", ha risposto alla domanda, riguardo la Crimea, Trump ha accusato il suo predecessore.

"Obama lo ha reso possibile", ha detto.

In precedenza la risorsa BuzzFeed News citando una fonte diplomatica ha detto che Trump ha detto ai leader del G7 al vertice in Canada, che la Crimea fa parte della Russia.

Il vertice di Helsinki

Nel pomeriggio di giovedì la Casa Bianca e il Cremlino hanno informato che il vertice dei presidenti di Russia e USA, Vladimir Putin, e Donald Trump, si terrà il 16 luglio a Helsinki. I leader dei due paesi, come ha detto il Cremlino, hanno l'intenzione di discutere le prospettive di sviluppo delle relazioni bilaterali e questioni di attualità internazionale. Alla Casa Bianca, a sua volta, hanno sottolineato che Trump spera che l'incontro con il leader russo Vladimir Putin a Helsinki riduca le tensioni e segni l'inizio di una collaborazione costruttiva. Lo stesso leader americano ha detto che sarebbe "perfetto", ha aggiunto che aspetta con ansia l'incontro con lui.