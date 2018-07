Israele: carri armati e l'artiglieria al confine con la Siria

L'esercito israeliano ha trasferito al confine con la Siria ulteriori mezzi corazzati e di artiglieria per l'aumento di combattimenti nelle aree contigue dello stato vicino, ha riferito l'ufficio stampa dell'esercito.

I militari dicono che il rafforzamento del raggruppamento delle alture del Golan ha carattere precauzionale e non cambia la politica di non ingerenza nella situazione nel paese vicino.

"A seguito dell'analisi del contesto operativo, svolto dal comando del distretto, si è deciso di rafforzare la divisione 210 sulle alture del Golan con ulteriori carri armati e artiglieria, le truppe sono state distribuite questa mattina nell'ambito di un complesso di misure volte a mantenere la prontezza dell'esercito, sullo sfondo di eventi nel Golan siriano", si legge in un comunicato stampa.

L'esercito ha assicurato che non intende interferire negli eventi in Siria, con i combattimenti a sud, delle truppe governative con le forze di opposizione, ma richiede al paese confinante rispetto degli accordi di separazione del 1974, che prevedono la creazione perimetrale sulle alture del Golan e la presenza di forze di pace delle Nazioni Unite. Inoltre, i militari hanno riferito che"duramente risponderanno" ai casi di violazione della sovranità di Israele e le minacce dei suoi cittadini.

Le aree a sud della Siria, che includono la provincia di Deraa, El Kuneitru e Suveidu, adiacenti ai confini di Israele e Giordania, sono in una zona di distensione, creata nel luglio del 2017, in accordo con Russia, USA e Giordania. Il presidente siriano Bashar al-Assad ha dichiarato che la liberazione del sud della Siria non è definita, la soluzione sarà pacifica o di forza.