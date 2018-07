Generale americano prevede guerra spaziale con la Cina e la Russia

Parlando alla conferenza Defence One a Washington, il generale Ashley ha definito "concorrenti" di Mosca e Pechino. Secondo lui, Russia e Cina stanno sviluppando una tecnologia che consente di intercettare i satelliti dalla terra e nello spazio.

Secondo la pubblicazione, la dichiarazione esplicita del generale conferma i dossier dell'intelligence statunitense sul fatto che Russia e Cina stanno attivamente cercando di "usare lo spazio per scopi militari".

In questi dossier, le macchine su cui lavorano cinesi e russi sono definiti satelliti "sperimentali". Ma Ashley preferisce chiamarle armi.

La Russia e la Cina non confermano ufficialmente lo sviluppo di un programma per condurre la guerra nello spazio. Tuttavia, il loro "comportamento insolito", osserva la pubblicazione, conferma i sospetti. A settembre 2014, pochi mesi dopo il lancio, il satellite russo "Olympus-K" ha fatto una serie di "strane manovre". Anni dopo, gli osservatori hanno riferito di altri tre casi simili con veicoli spaziali russi.

Ashley suggerisce che Washington dovrebbe continuare a sviluppare la tecnologia militare spaziale proprio come stanno facendo gli altri paesi. "La competizione aumenterà", ha detto il generale, sottolineando che nella sua nuova strategia di sicurezza nazionale, le autorità statunitensi riconoscono già la perdita della leadership tecnologica.

La pubblicazione ricorda che Ashley non il primo ufficiale americano di alto livello che parla apertamente di questo argomento. In precedenza, il capo della US Air Force ha dichiarato che la guerra nello spazio sarà possibile nei "prossimi anni". Secondo lui, il paese avrà bisogno di nuovi strumenti, specialisti della formazione e miliardi di dollari per prepararsi ai combattimenti in orbita.

Anche il presidente Donald Trump sembrerebbe interessato alla questione della guerra spaziale. Non molto tempo fa ha ammesso che la sua amministrazione sta riflettendo "seriamente" sulla creazione di forze militari spaziali, sottolinea il Daily Mail.