Se Vladimir Putin e Donald Trump raggiungeranno un accordo, molti in Occidente perderebbero l’immagine politicamente conveniente della Russia come "eterno nemico". Lo riporta il quotidiano The Independent.

L'autore ritiene che i precedenti piani per organizzare un vertice tra i due presidenti hanno ricevuto comprensione e sostegno. Tuttavia, per la seconda volta in un anno (dopo l'incontro di Trump con Kim Jong-un), la reazione della maggior parte dei paesi occidentali risulta essere quasi l'opposto.

"Da quando uno scontro militare (Siria, ndr), un conflitto regionale irrisolto (Ucraina, ndr) e dei pettegolezzi (Russiagate, ndr) sono considerati preferenziali ad un incontro personale che potrebbe allentare la tensione tra Est e Ovest? Non dovrebbe essere né un dramma, né un tradimento al mondo occidentale, ma semplicemente l'inizio di un processo che può rafforzare la sicurezza internazionale e salvare vite umane", osserva l'autore.

In Europa si ritiene che un potenziale accordo tra Putin e Trump sulla "pace" possa distruggere l'immagine politicamente conveniente della Russia come "eterno nemico".

"I due leader hanno sufficienti argomenti da discutere. In aggiunta, ci sono i contorni vaghi per un futuro accordo che può rendere il mondo più sicuro. Con la Russia, così come con la Corea del Nord, Trump fa leva sui rapporti diretti, in cui l'atmosfera di cambiamento può variare molto altro. L'incontro con Kim ha già dimostrato la possibilità di ridurre le tensioni nella regione e accelerare lo sviluppo economico della Corea del Nord. Qualcosa di simile — su più vasta scala — sarà possibile intravedere se Donald Trump e Putin decideranno di andare d'accordo", conclude l'autore.

In precedenza è stato annunciato che Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno il 16 luglio ad Helsinki. Il Cremlino ha detto che al vertice i presidenti intendono discutere le prospettive dell'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali e le questioni di attualità nell'agenda internazionale. Questo sarà il primo incontro ufficiale tra i due presidenti, in quanto i precedenti incontri sono avvenuti nell'ambito del G20 di Amburgo e del vertice APEC in Vietnam.