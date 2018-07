Giappone, auto volanti senza conducente entro il 2020

L'introduzione di tali veicoli, afferma l'articolo, contribuirà a risolvere parzialmente il problema della congestione del traffico nelle grandi città. Inoltre, le auto volanti possono essere utilizzate per risolvere le conseguenze dei disastri naturali.

Secondo la pubblicazione, queste auto volanti saranno capaci di decollare ed atterrare in verticale, e voleranno ad un'altitudine massima di 150 metri ad una velocità massima di 200 chilometri all'ora.

Di recente, le aziende giapponesi sono attivamente coinvolte in progetti pilota che coinvolgono veicoli senza conducente. In particolare, nel mese di agosto 2017, le autorità giapponesi non hanno escluso che per le Olimpiadi del 2020 debutteranno i primi taxi senza conducente.