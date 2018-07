Finlandia, i media indicano il luogo più adatto per l’incontro tra Putin e Trump

Per i media finlandesi, il luogo più adatto ad ospitare il summit tra i presidenti russo, Vladimir Putin, e statunitense, Donald Trump, programmato per il 16 luglio, è la Königstedt Manor di Vantaa, nei pressi di Helsinki.

La tenuta di 35 ettari è isolata da tre lati dalla foresta e dall'altro lato dal fiume Vantaa, mentre l'accesso è possibile attraverso una sola strada. Questi requisiti lo rendono un luogo molto sicuro, osserva il quotidiano Helsingin Sanomat.

A questo luogo si è fatto riferimento per la prima volta nel 1511 dall'allora governatore di Helsinki, Olav Nilsson. Il nome moderno del luogo è stato assegnato in onore di uno dei proprietari, Johan Köhnnin. All'inizio del XX secolo la tenuta apparteneva al barone Gustav Wrede, la cui vedova Asta Wrede nel 1961 decise di venderla al governo della Finlandia.

Il maniero principale fu costruito nel 1816 dall'architetto Karl Ludwig Engel, che diede alla città di Helsinki l'aspetto attuale. Tutti i luoghi significativi della capitale finlandese — la cattedrale di San Nicola e l'adiacente Piazza del Senato, l'edificio dell'Università e dal Palazzo Presidenziale, così come molti altri edifici nel centro della città — sono stati costruiti secondo il suo progetto. Nel 1930 il maniero acquisì il suo aspetto moderno. Nella tenuta sono presenti anche un molo, una cappella e una sauna.

Il maniero è composto da due piani. Al primo piano ci sono una biblioteca, una sala da pranzo, una sala di ricevimento gialla, un salone verde, una sala da caffè blu. Le sale riunioni principali si trovano al secondo piano, dove ci sono anche due camere per gli ospiti.

La tenuta è utilizzata dal governo della Finlandia come sede per i negoziati internazionali. Fu proprio qui che nel 2018 si tennero i negoziati tra le delegazioni della Corea del Nord e degli Stati Uniti, così come l'incontro tra il capo dello stato maggiore russo Valery Gerasimov e il suo omologo statunitense Joseph Dunford.

In precedenza è stato annunciato che Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno il 16 luglio ad Helsinki. Il Cremlino ha detto che al vertice i presidenti intendono discutere le prospettive dell'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali e le questioni di attualità nell'agenda internazionale. Questo sarà il primo incontro ufficiale tra i due presidenti, in quanto i precedenti incontri sono avvenuti nell'ambito del G20 di Amburgo e del vertice APEC in Vietnam.