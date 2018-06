In Ucraina sostengono di poter creare il "missile più potente"

Secondo l'esperto ucraino, questo razzo sarà in grado di colpire "qualsiasi obiettivo" ad una distanza di 280-300 chilometri.

"Si tratta di un potente mezzo mobile di superficie, che può essere utilizzato dalla Guardia Costiera", ha detto Badrak, aggiungendo che il missile potrebbe diventare un "fattore psicologico" per influenzare la Russia.

Gli armamenti e le armi ucraine non sono popolari né a livello nazionale né per i partner stranieri. Ad esempio all'inizio del 2014 l'Iraq ha restituito a Kiev 42 mezzi corazzati BTR-4 ed ha annullato il contratto: delle 88 unità arrivate a Baghdad, solo 56 sono state messe in moto, mentre in 34 non è stato possibile accendere il motore.

Lo scorso febbraio è stato reso noto che la Croazia restituirà all'Ucraina 4 MiG-21 difettosi, chiedendo la loro sostituzione e un'inchiesta per la scarsa qualità dei lavori di riparazione all'impianto di Odessa.