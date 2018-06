Putin ha approvato il piano nazionale anticorruzione

Il presidente Vladimir Putin ha approvato il piano nazionale per la lotta alla corruzione per il 2018-2020. Il documento corrispondente è stato pubblicato sul portale Internet ufficiale per le informazioni legali.

Si raccomanda al Consiglio della Federazione, alla Duma di Stato, alla Corte Suprema, alla Camera dei conti, alla Banca centrale e alla Commissione elettorale centrale, nonché ai più alti funzionari dei soggetti della Federazione, di assicurare l'attuazione delle misure previste dal piano.

Le relazioni sull'attuazione di questo punto dovrebbero essere presentate entro il 1 ottobre.

Per l'attuazione del piano sarà istituito un gruppo di lavoro ad hoc le cui relazioni dovrebbero essere riviste annualmente.

Il decreto è entrato in vigore dalla data della firma, il 29 giugno.

Tra le misure elencate nel piano vi sono il miglioramento del sistema di divieti, restrizioni e requisiti stabiliti per contrastare la corruzione.

In particolare, il governo dovrà entro il 1 novembre a sviluppare e presentare le proposte di legge alla Duma di Stato, che prevedono la distribuzione di queste restrizioni ai lavoratori delle organizzazioni istituite per svolgere i compiti assegnati alle autorità regionali e autorità locali, il miglioramento degli standard anti-corruzione e le sanzioni per il mancato rispetto dei divieti. Inoltre, il presidente ha incaricato di migliorare la procedura per ricevere regali da alcune categorie di dipendenti.

Dal 2008, sotto la presidenza è attivo il Consiglio anticorruzione. La scorsa settimana, il capo dello stato ha incluso nella sua composizione il presidente della Camera dei conti Alexey Kudrin e i suoi assistenti Anatoly Seryshev e Dmitry Shalkov. Konstantin Chuichenko è entrato nel consiglio nella nuova posizione di vice primo ministro come capo dell'apparato governativo.