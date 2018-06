Poroshenko: missione di pace ONU in Donbass sarà test per Cremlino

"Un compito importante per il ripristino della pace è il dispiegamento di una missione di pace multinazionale sotto il mandato delle Nazioni Unite nel Donbass occupato. Per ora non c'è una migliore alternativa. La proposta di una missione di pace in Donbass è la via verso la pace, ed un test per l'autenticità delle intenzioni del Cremlino. Se Mosca vuole la pace, questa è un'opportunità per loro di mostrarla al mondo intero" ha scritto Poroshenko sulla sua pagina Facebook.

In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di sostenere l'idea di inviare i soldati delle forze di pace delle Nazioni Unite in Ucraina, ma solo per garantire la sicurezza del personale dell'OSCE. Kiev ritiene che la missione delle Nazioni Unite dovrebbe avere un mandato più ampio e trovarsi in tutta la regione del Donbass fino al confine con la Russia.

Le autorità ucraine ad aprile 2014 hanno lanciato un'operazione militare contro le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, che hanno dichiarato l'indipendenza dopo un colpo di stato in Ucraina a febbraio 2014. Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, oltre 10.000 persone sono morte vittime nel conflitto. La situazione nel Donbass è discussa anche in riunioni del gruppo di contatto a Minsk, che da settembre 2014 ha adottato tre documenti che regolano òe fasi di de-escalation del conflitto. Tuttavia, dopo gli accordi di armistizio tra le parti in conflitto, il conflitto continua.