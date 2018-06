Repubblica di Lugansk apre ufficio di rappresentanza in Italia

Il Ministro degli esteri della Repubblica popolare di Lugansk , Vladislav Deynego, ha annunciato ai giornalisti l’apertura dell’ufficio di rappresentanza delle Repubblica in Italia.

Deynego ha detto che l'ufficio si trova nella città di Messina e ha lo scopo di aiutare la Repubblica di Lugansk a fornire informazioni sulla repubblica, nonché di espandere le relazioni diplomatiche culturali e dirette tra l'Italia e Lugansk . Il presidente del centro è il professore all'Università di Messina, Daniele Macris.

"Siamo molto lieti che oggi stiamo iniziando una nuova fase nella vita della Repubblica con l'apertura di un ufficio di rappresentanza a Messina. Spero che questo sia solo l'inizio, e che il vostro esempio saràseguito da altri rappresentanti dei meccanismi di diplomazia pubblica che costantemente simpatizzano con quello che sta accadendo qui" ha detto Macris durante una videoconferenza programmata per l'apertura del centro.

Egli ha osservato che "i meccanismi della diplomazia pubblica" sono un importante fattore di oggi, e sono in grado di convincere le autorità a cambiare idea e ammettere l'esistenza di stati "indipendenti, ma oggi non riconosciuti, come la Repubblica Popolare di Lugansk".