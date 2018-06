WP: Pentagono stima i costi della ritirata delle truppe dalla Germania

Il Pentagono sta analizzando i costi di una ritirata di massa delle truppe USA in Germania sull sfondo della crescendte tensione tra Donald Trump e Angela Merkel, riporta il Washington Post.

Secondo i dati della testata Trump ha parlato della ritirata con i suoi consiglieri. Gli interlocutori della testata riportano che il presidente USA è rimasto colpito dalla grandezza del contingente e si è lamentato che gli altri paesi contribuiscono poco alla sicurezza generale e spendono poco per la difesa.

Le fonti sottolineano che attualmente il Pentagono si limita solo ad analizzare le possibili varianti.

L'informazione ha allarmato i funzionari europei che, secondo la pubblicazione, stanno cercando di capire se Trump intende davvero realizzare la sua idea o se questa è una sua tattica di negoziato prima del vertice della NATO a Bruxelles.

Un rappresentante del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha affermato che l'amministrazione statunitense non ha affidato al Pentagono un'analisi speciale delle conseguenze del ritiro delle truppe dalla Germania. Secondo lui, tali azioni sono "normali".

A sua volta, il rappresentante del dipartimento militare Erik Paon ha negato il ritiro totale o parziale delle truppe americane dalla Germania e ha anche affermato che il dipartimento conduce regolarmente analisi simili.

Al vertice della NATO nel 2014, è stato deciso che in futuro tutti i membri dell'alleanza avrebbero incrementato le loro spese per la difesa al 2% del PIL. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente invitato i partner dell'alleanza ad attuare questi accordi, minacciando altrimenti di ridurre la partecipazione degli Stati Uniti ai programmi di sicurezza comune per i paesi membri dell'alleanza.