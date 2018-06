Diventato pubblico database con i dati personali di milioni di americani

Il motivo della perdita dei dati è stata la configurazione non corretta del software del server: tutti i dati erano memorizzati nel database ElasticSearch, il cui accesso non era limitato alle richieste di rete esterne (veniva utilizzata la configurazione predefinita); in questo caso chiunque poteva scaricare il database. La perdita è stata scoperta da uno dei dipendenti responsabili della sicurezza informatica nel processo di scansione della rete utilizzando il servizio Shodan.

Il database comprendeva circa 340 milioni di registrazioni e aveva una dimensione di quasi 2 terabyte.