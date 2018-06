Bloomberg: porti del Mar Nero non faranno fronte al raccolto record di grano in Russia

I porti russi nel Mar Nero, i principali hub di export russi di cereali, non sono in grado di ricevere il volume record di grano raccolto in questa stagione, riferisce Bloomberg. Ora i fornitori usano un modo alternativo: trasportano il grano su piccole navi dal Mare di Azov alle acque profonde, dove il carico viene trasferito su navi più grandi.

Il raccolto di grano in Russia quest'anno è stato talmente abbondante che le normali rotte di esportazione non sono più sufficienti, e quindi i fornitori hanno iniziato a trasportare il grano in piccole navi, Bloomberg ha riferito.

La maggior parte del grano russo viene caricato su navi nelle acque profonde del Mar Nero, ma questi porti sono già sovraccarichi. Pertanto, come soluzione i fornitori utilizzano piccole imbarcazioni che partono dal vicino Mar d'Azov per portare il grano in acque profonde, in cui il carico viene trasbordato a navi più grandi.

L'anno scorso, l'esportazione di grano con questo metodo è stato il 20% del totale, rispetto al 2% nel 2013, dice la testata americana.

Questa strategia, che viene spesso utilizzata per il trasporto di petrolio e gas sta diventando sempre più popolare nell'esportazione di grano russo, la Russia ha a che fare con i raccolti più grandi per soddisfare la crescente domanda di tali mercati lontani, come l'Indonesia.

"Questo canale è diventato la principale destinazione di esportazione", ha affermato Dmitry Rylko, direttore generale dell'Istituto per gli studi del mercato agricolo. I carichi dal Mare di Azov negli ultimi anni, specialmente nella stagione in corso, hanno portato ad un enorme volume di trasbordo delle merci in acque profonde".

Secondo il Centro russo di valutazione della qualità dei cereali, l'anno scorso sono stati esportati via nave 8,8 milioni di tonnellate di cereali. Questo è più della quantità di grano che è stato inviato dal più grande terminale di grano in Russia a Novorossiysk.

Il grano rappresenta la maggior parte delle esportazioni di cereali russe. Il rapido sviluppo della produzione di tali prodotti ha portato ad un aumento del volume delle esportazioni russe e il costo relativamente basso ha aiutato la Russia a conquistare una larga fetta del mercato mondiale. Sebbene le società locali investano nell'aumentare la capacità dei porti, sta diventando sempre più difficile per i terminali mantenere il ritmo record di questa stagione, riporta Bloomberg.