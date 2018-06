Capo Aeronautica militare tedesca dichiara le cattive condizioni degli aerei

Gli aerei dell’aviazione tedesca sono in cattive condizioni, e quindi richiedono un finanziamento urgente per la loro modernizzazione., Lo ha dichiarato mercoledì in un discorso ai funzionari di alto rango a Berlino, il capo dello Stato Maggiore dell'Aeronautica militare tedesca, il tenente generale Ingo Gerhartz, riferisce Reuters.

Gerhartz ha osservato di aver raggiunto una tale conclusione dopo aver controllato lo stato delle strutture aeree e le conversazioni con il personale militare

Gli aeromobili dell'Aeronautica militare tedesca sono in cattive condizioni, il che richiede un finanziamento urgente per la loro modernizzazione.

Il Capo dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, che si è insediato circa un mese fa, ha detto che alcuni aerei non hanno il permesso di decollare a causa della mancanza di pezzi di ricambio, riportano i media. Secondo lui, il periodo di riparazione dei caccia multiruolo Eurofighter è aumentato a 14 mesi, che è il doppio di quanto previsto. Una situazione del genere è inaccettabile, ha osservato Gerhartz.

Nel mese di maggio, il settimanale Der Spiegel, citando fonti ha riferito che la maggior parte del 128 caccia multiruolo tedeschi Eurofighter Typhoon non sono in grado di volare. A causa di questi problemi tecnici dell'aviazione tedesca non sarà in grado di svolgere compiti nel quadro della NATO in caso di potenziale conflitto, riporta l'articolo.