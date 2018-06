USA: radioamatori intercettano ordine di lancio di missile termonucleare

Dei radioamatori americani hanno intercettato degli ordini del comando militare degli Stati Uniti su azioni in una situazione di emergenza, scrive Drive.

Si noti che il segnale è stato rilevato nella notte del 27 giugno sulla costa occidentale. Era indirizzato al bombardiere strategico intercontinentale B-52 Stratofortress.

Secondo la pubblicazione, in tempo di guerra tali ordini vengono mandati in caso del lancio di un attacco su larga scala con armi nucleari. Avendo ricevuto questo messaggio, l'esercito è obbligato a lanciare 20 missili da crociera AGM-86 ALCM equipaggiati con testate termonucleari.

Drive scrive che l'ordine intercettato è stato dato come parte di un esercitazioni a cui hanno preso parte i bombardieri B-52 Stratofortress, B-2 Spirit e E-6 Mercury. I giornalisti sottolineano che tali eventi sono progettati per mostrare ai nemici degli Stati Uniti la prontezza al combattimento dei bombardieri a lanciare testate termonucleari in tutto il mondo.