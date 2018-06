Macellai francesi chiedono protezione dai vegani al governo

Il capo dell’associazione dei macellai francesi in una lettera aperta ha chiesto alle autorità di difendere le macellerie da vegani aggressivi che cercano di danneggiare "l'intero settore della cultura francese" del consumo di carne.

I vegani lanciano pietre alle macellerie, disegnano graffiti su vetrine e usano altre forme di vandalismo per diffondere la loro filosofia, dice la lettera di Jean-François Guihard.

Si osserva che negli ultimi mesi in Francia i vegani hanno imbrattato con del sangue le vetrine di 15 macellerie.

"Queste persone stanno cercando di seminare il terrore e costringere un intera parte della cultura francese a scomparire", scrive.

I vegani si sforzano di "imporre il proprio stile di vita, o anche la loro ideologia sulla maggioranza assoluta della gente", dice Jean-François Guihard.

"Lo stile di vita vegano è troppo esaltato nei media", lamenta il macellaio.

Vegetariani e vegani costituiscono una piccola parte della popolazione della Francia: un sondaggio condotto nel 2016 ha dimostrato che la carne non viene consumata da circa il 3% dei francesi.

I macellai occupano davvero un posto speciale nella cultura gastronomica francese, ma in tali incidenti non c'è nulla di nuovo, dice la corrispondente della BBC a Parigi, Lucy Williamson.

Venti anni fa, le serrature delle saracinesche delle macellerie venivano talvolta incollate, dice.

A marzo, l'attivista vegan francese Miriam-Serge Juglet è stata arrestata dopo aver scritto su Facebook che la morte del macellaio Christian Medves, ucciso durante l'attacco terroristico nella città di Treb, era giusto.

"Che cosa, vi sciocca il fatto che un assassino sia stato ucciso dai terroristi?" Io no, non sono provo nessuna compassione per lui" ha scritto.