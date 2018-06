Times: USA stanziano 500 milioni per prepararsi alle guerre sotterranee

Il Pentagono spenderà 500 milioni di dollari per addestrare i soldati americani alla guerra sotterranea, scrive The Times. Data la minaccia di uno scontro con la Corea del Nord o la Russia, il comando dell'esercito degli Stati Uniti ha deciso di rivedere le attrezzature e la formazione necessarie per specifiche operazioni militari. Di conseguenza, gli Stati Uniti sono giunti alla conclusione che per azioni efficaci nei corridoi sotterranei e nei tunnel, i soldati devono essere in grado di lavorare in completa oscurità e in condizioni in cui le apparecchiature di comunicazione convenzionali spesso non funzionano, con scarsa qualità dell'aria e senza protezione dal fuoco nemico.

Alla fine dell'anno scorso, l'Esercito degli Stati Uniti ha iniziato a condurre un programma per addestrare e fornire 26 delle sue 31 unità di combattimento in modo che potessero combattere in grandi sistemi di tunnel sotterranei che esistono in molte città densamente popolate.

Inoltre, gli Stati Uniti stanno già lavorando per cambiare la dottrina militare. Secondo i militari, bisogna tenere conto del fatto che i conflitti si potranno combattere sempre più in città come ad esempio Seoul o nelle capitali degli Stati Baltici. E a novembre è stato pubblicato un manuale di addestramento sulla guerra sotterranea "per uso immediato".

Più recentemente, le missioni sotterranee sono state commissionate solo alle unità d'élite, ma la situazione ha cominciato a cambiare dopo le guerre in Iraq e in Afghanistan, dove i soldati hanno dovuto combattere in aree urbane e in gallerie. I militanti dello Stato Islamico hanno creato sistemi di tunnel per proteggere le città catturate in Iraq e in Siria, scrive il Times.

Ora l'attenzione degli Stati Uniti è diretta alla Corea del Nord. Il nuovo manuale di addestramento afferma che Pyongyang può trasferire fino a 30.000 persone all'ora attraverso un sistema di gallerie profonde sotto il confine con la Corea del Sud. Inoltre, si sospetta che la Corea del Nord non abbia solo siti nucleari sotterranei, ma anche una base aerea militare costruita all'interno di una montagna, scrive il Times.