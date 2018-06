Miliardario russo fonda stato spaziale

Lunedì Ashurbeyli in una cerimonia solenne a Vienna a annunciato la fondazione del nuovo stato spaziale.

"Abbiamo creato tutti gli organi della nazione, posso dire che è nata Asgardia", ha detto il miliardario.

Nonostante Asgardia non abbia territorio sulla Terra, ha già circa 200.000 cittadini che si sono iscritti per entrare nel paese via Internet, così come piani ambiziosi per lanciare case in orbita bassa della Terra e costruire insediamenti sulla Luna.

Asgardia ha tutto il necessario per uno stato funzionante: una costituzione, una bandiera, un inno e rappresentanti eletti, e il paese sta lavorando all'utilizzo della nuova criptovaluta SOLAR per modellare la sua economia. Per quanto riguarda la connessione con la Terra, Ashurbeyli ha detto che nei loro piani vogliono rendere il paese indipendente.

"Asgardia svilupperà un'infrastruttura che non dipenderà dai sistemi terrestri", afferma. "Gli asgardiani disporranno di dispositivi portatili con passaporti integrati, carte di credito e smartphone tradizionali."

Alcuni dei piani più altruistici di Ashurbale includono la fornitura di un Internet globale e l'accesso alla tecnologia Asgardiana, così come la creazione di una flotta per proteggere la Terra dagli asteroidi. Di conseguenza, il capo dello stato cosmico vede Asgardia non tanto come un paese, ma come il prossimo passo sul sentiero dello sviluppo umano.

"Lo spazio è infinito e gli studi spaziali daranno all'homo sapiens l'opportunità di diventare immortale come specie", ha affermato il miliardario.