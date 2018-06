Gli svedesi si sono avvicinati amichevolmente al mondo del futuro dei romanzi fantastici. Nel Paese è stato annunciato l'inizio di una campagna per installare un chip sulle persone. 3.500 svedesi si sono già registrati per la procedura volontariamente.

Il chip sottocutaneo viene impiantato con una pistola speciale tra il pollice e l'indice. Il dispositivo svolge diverse funzioni in contemporanea: da portafoglio elettronico, da tessera per i mezzi pubblici, da cartellino per l'ufficio e da chiavi di casa.

Tuttavia gli scettici aggiungono qualcos'altro a questa lista. Chiunque abbia impiantato questo chip, automaticamente finisce sotto il controllo dei servizi segreti.