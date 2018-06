"Le api scompariranno tra 17 anni e il mondo rimarrà senza frutta"

In Russia, il numero di api è diminuito del 40% negli ultimi 10 anni, riferisce l'istituto di Studi Statistici ed Economia dell'università di Ricerca Nazionale della Scuola Superiore di Economia.

Negli Stati Uniti è scomparso il 90% della popolazione selvatica e l'80% delle api di allevamento.

"Se questa tendenza continuerà, le api potrebbero scomparire come specie già entro il 2035. In questo scenario sarà impossibile riprodurre 1/3 delle più importanti colture. La completa estinzione delle api provocherà una catastrofe ambientale globale", — avvisa l'Unione dell'Agricoltura Biologica, riferendosi ai risultati di studi scientifici.

Il problema del rischio di estinzione delle api ha creato preoccupazione anche alla FAO, l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite. Per attirare l'attenzione sul problema, la FAO ha inoltre determinato la Giornata mondiale delle api, che quest'anno si è svolta per la prima volta il 20 maggio.