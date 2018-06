La statunitense Food and Drug Administration ha approvato il medicinale Epidiolex a base di marijuana, che può essere utilizzato per ridurre la sindrome convulsiva di due rare forme di epilessia.

Secondo l'Associated Press, è il primo farmaco a base di marijuana naturale approvato dalle autorità statunitensi per uso medico.

In precedenza la Food and Drug Administration aveva dato l'ok a diversi farmaci basati su sostanze sintetiche simili a quelle presenti nella marijuana. Questi farmaci sono utilizzati per vari disturbi, come lo stress, l'emicrania ed i malati di Hiv con grande perdita di massa corporea e appetito.