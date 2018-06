Vice presidente USA: è arrivato il momento di fare pressione sul Venezuela

"È giunto il momento per la pressione e di intraprendere azioni decisive per il ripristino della democrazia in Venezuela" ha detto Pence dopo l'incontro con il presidente del Brasile Michel Temer a Brasilia.

Pence ha anche chiesto al Brasile di intraprendere un'azione decisiva contro il governo del presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Secondo il vicepresidente, gli Stati Uniti non resteranno un semplice osservatore del processo di collasso in Venezuela. "Questo paese era uno dei paesi più ricchi, e oggi è insolvente e in decadenza" ha detto Pence.