Usa-Russia, discussione fra Novak, Perry e Mnuchin su sanzioni

Il ministro dell'Energia russo Alexander Novak ha detto ai giornalisti di aver discusso questioni relative alle sanzioni statunitensi a Mosca con il segretario all'Energia statunitense Rick Perry e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin durante gli incontri bilaterali a Washington.

"Abbiamo discusso — ha detto Novak martedì a margine della World Gas Conference — il lavoro delle compagnie statunitensi sul mercato russo, come Exxon Mobil e Halliburton, e l'impatto delle sanzioni sul lavoro di queste aziende".

Alexander Novak ha detto ai giornalisti di non aver discusso la questione della produzione petrolifera nell'ambito dell'accordo dell'OPEC con il segretario all'Energia Perry.

"Non abbiamo discusso dell'accordo OPEC-Non-OPEC, non era l'argomento di questa discussione perché gli Stati Uniti hanno un'economia di mercato" — ha detto Novak a margine della Washington Gas Conference. "Sosteniamo anche le relazioni di mercato, ma durante i periodi di crisi abbiamo preso la decisione di coordinarci. In generale, siamo, naturalmente, per il libero mercato".

Il segretario all'Energia degli Stati Uniti, Rick Perry, potrebbe recarsi a Mosca il prossimo ottobre per prendere parte alla Settimana russa dell'Energia.

"L'ho invitato — ha spiegato — alla Russian Energy Week di Mosca, che si terrà dal 3 ottobre all'8 ottobre. Il nostro collega [Perry] potrebbe visitare il nostro forum energetico".