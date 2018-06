Austria scontenta per conseguenze sanzioni russe

Secondo la pubblicazione, molte aziende austriache devono cercare soluzioni alternative e subire grandi perdite finanziarie.

Il giornale cita l'esempio di Greisinger, che produce prodotti a base di carne e lavora con la Russia dagli anni '90. A causa delle sanzioni, i suoi volumi di vendita sono scesi da 13,5 milioni di euro quasi a zero in una giornata, le perdite ammontano a oltre il 12,5 percento del fatturato.

"Potremmo quindi trovare altre destinazioni di esportazione, ma per questo abbiamo dovuto aumentare il numero di vendite di tre volte." Tutto questo si riflette sulle nostre prestazioni" ha detto il capo dell'azienda Franz Graysinger.

È convinto che dopo la revoca delle sanzioni, la compagnia recupererà rapidamente la sua posizione in Russia.

Un'altra azienda austriaca, la Bakaldrin, specializzata nella produzione di additivi speciali per l'industria della panificazione, ha dovuto trasferire la produzione in paesi terzi per esportare merci in Russia.

"Per questo abbiamo speso milioni di euro. Il nostro lavoro in Russia, che è durato per 22 anni, era appeso a un filo" ha detto il CEO Peter Augendopler.

Oggi Bakaldrin lavora già nella stessa Russia. Secondo Augendopler, è stata presa una decisione sul un investimento di $10 milioni molto rapidamente per calmare i clienti.

Secondo il direttore dell'Istituto di Economia dell'Alta Austria Gottfried Knaifel, "di fatto le sanzioni sono state come spararsi su un piede".

Il professore di economia di Linz, Friedrich Schneider, ha dimostrato il danno delle sanzioni con l'aiuto dei numeri. Le esportazioni dall'UE alla Russia dal 2013 al 2016 sono diminuite di un terzo, a 72 miliardi di euro, mentre la riduzione delle esportazioni austriache è stata di circa il 10%.

"In condizioni di guerra economica, le compagnie austriache devono anche subire i danni collaterali", ha affermato Schneider.