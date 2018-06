Astronauta NASA racconta ai futuri turisti spaziali cosa aspettarsi

L’ex astronauta NASA Anna Fisher ha raccontato cosa dovranno aspettarsi i turisti spaziali ai confini della Terra. L’americana ha detto che il viaggio da diverse centinaia di migliaia di dollari non sembrerà affatto un piacevole safari per i passeggeri benestanti. Volare nello spazio può trasformarsi in un incubo per loro, riferisce Telegraph.