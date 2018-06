Bill Gates investe 4 milioni $ per creare zanzare-killer

Bill Gates, fondatore di Microsoft e una delle persone più ricche del mondo, ha investito 4 milioni di dollari in un progetto per creare zanzare-killer geneticamente modificate.

Ma per le persone è una buona notizia, perché questi insetti uccideranno solo i suoi simili.

Bill Gates è noto per i suoi progetti filantropi. Ha persino creato una pagina su Instagram per divulgare le sue idee. Ora il miliardario ha deciso di sterminare le zanzare, scrive il New York Post.

Nel mondo servono zanzare-killer per combattere la malaria, malattia per cui più di un milione di persone perde la vita ogni anno e che proprio le zanzare trasmettono.