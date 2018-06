Una vacanza come Pablo Escobar ai Caraibi

Nella città di Santa Marta, situata sulla costa caraibica colombiana, un antico palazzo prima appartenuto ai boss della droga è stato trasformato in un ostello della gioventù. Situato in una località paradisiaca, il Drop Bear Hostel è diventato un simbolo del Paese che si è lasciato alle spalle un'epoca contrassegnata dalla violenza e dalla paura.

Riuscite ad immaginarvi come vivere in una casa dove ha soggiornato il boss della droga Pablo Escobar quando si recava nella parte caraibica della Colombia? Se vuoi recarti nei posti dove è stato Escobar, ora è possibile. L'ostello si trova in un enorme edificio, che in passato era un resort per i boss della droga sudamericani.

© Foto : Drop Bear Hostel La piscina del Drop Bear Hostel di Santa Marta, Colombia

In questo edificio, costruito negli anni '70, ci sono 15 stanze. Ora possono alloggiare 80 turisti, che possono fare il bagno nella piscina o crogiolarsi su un'amaca e sorseggiare bevande fresche durante chiacchierate piacevoli.

© Foto : Drop Bear Hostel Drop Bear Hostel di Santa Marta, Colombia

"Quando la Colombia viveva sotto il giogo dei boss della droga, questa villa apparteneva ad una famiglia di Guahira, uno dei più influenti cartelli della droga nei Caraibi. Santa Marta serviva da centro di smistamento per le esportazioni di droga", ha raccontato a Sputnik Mundo Carlos Rocha, amministratore del Drop Bear Hostel.

© Foto : Drop Bear Hostel Drop Bear Hostel di Santa Marta, Colombia

L'edificio praticamente non è stato toccato, l'intera infrastruttura è rimasta la stessa del secolo scorso. Tuttavia è stato necessario fare qualcosa, ad esempio riempire le gallerie ed i depositi sotterranei.

"E' un edificio molto grande, venivano uccise persone, sono state fatte molte cose che gli spacciatori di droga di solito fanno. Quando l'ostello è stato aperto, ci è stato detto che ogni volta che Escobar si recava nei Caraibi colombiani, alloggiava qui", prosegue Rocha.

E' impossibile immaginare una posizione più suggestiva per Santa Marta. Da un lato la costa del Mar dei Caraibi, alle spalle la maestosità della Sierra Nevada con tutti i suoi ghiacciai che circondano la città. Santa Marta è una delle più antiche città dell'America Latina.