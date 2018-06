In Russia non si esclude la creazione di un siluro nucleare superpotente

In Russia stanno rispolverando l'idea del professore Andrey Sakharov relativa alla creazione di un siluro superpotente con una testata nucleare. Lo ha dichiarato in un'intervista con Sputnik Shamil Aliyev, uno dei creatori dei siluri in dotazione all'esercito russo.

Secondo l'esperto, l'obiettivo di questa arma secondo le idee di Sakharov è "la distruzione di oggetti sulla costa mediante un'esplosione nell'acqua".

In precedenza questa idea non era stata implementata, non perché funzionava male, ma per la mancanza di fondi, ha sottolineato l'interlocutore dell'agenzia.

"Spetta ai diplomatici esagerare o minimizzare, ma quando la Russia parla di armi, il mondo intero sa che la Russia sa come farle". La Siria lo conferma", ha aggiunto Aliyev.