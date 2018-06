WSJ: Trump si prepara a ridurre l’export tecnologico verso la Cina

Secondo la pubblicazione, il Tesoro degli Stati Uniti sta elaborando norme che bloccheranno gli investimenti in società tecnologiche statunitensi per un certo numero di società cinesi, oltre a bloccare l'esportazione diretta di tecnologia verso la Cina.

Le restrizioni potranno essere applicate alle società in cui lo stato cinese possiede almeno il 25%. Lo sviluppo delle norme non è stato ancora completato e i rappresentanti del settore avranno l'opportunità di esprimersi prima che le nuove leggi entrino in vigore.

Inoltre, il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca e il Ministero del commercio stanno elaborando piani per imporre un divieto all'esportazione di un certo numero di tali tecnologie nella Repubblica Popolare Cinese, sostengono le fonti.

Come nota il WSJ, le restrizioni previste riguarderanno solo potenziali nuove transazioni e non influenzeranno gli accordi già esistenti. Tuttavia, in questo caso non vi sono distinzioni tra aziende pubbliche e private della Cina.

Secondo il WSJ, le nuove regole sono progettate per espandere il controllo sulle esportazioni, fermare il trasferimento di tecnologie sensibili in Cina e impedire il progresso di Pechino nell'attuazione della strategia Made in China 2025, che vede la Cina definirsi un leader globale nelle dieci aree tecnologiche.

Si noti che ufficialmente nuove misure possono essere annunciate alla fine di giugno.