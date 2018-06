Putin concede cittadinanza russa a donna ucraina ferita ad Aleppo

La Barakat si era rivolta al presidente durante la Linea Diretta quando è stato aperto il collegamento con l'Accademia militare medica. Aveva raccontato di essere nata ad Odessa, di aver sposato un cittadino siriano ed essersi trasferita nella patria del coniuge. Durante i combattimenti ad Aleppo Irina lavorava come interprete. È stata ferita nel 2016, facendo scudo con il proprio corpo ai suoi bambini dai frammenti di una granata. Nell'esplosione ha perso una gamba e la mano. La donna è stata portata all'Accademia militare medica per essere curata. Irina ha dichiarato di non poter ottenere una protesi gratis, essendo cittadina ucraina. Inoltre, senza la cittadinanza russa, non avrebbe potuto invitare i suoi familiari dalla Siria. Irina aveva chiesto aiuto per ottenere la cittadinanza russa e il ricongiungimento con la sua famiglia. Putin aveva promesso di aiutarla.