Le truppe della NATO in caso di conflitto con la Russia potrebbero perdere la prima fase della guerra a causa delle strade scadenti e della burocrazia. Mentre le parti principali dell'alleanza raggiungeranno i confini orientali, l'esercito russo occuperà l'intera regione baltica, scrive The Washington Post.

Come nota il giornale, il problema è stato rivelato dai giochi militari condotti dal comando americano in Europa. Ad esempio, i mezzi pesanti degli Stati Uniti sono viaggiati dalla Georgia (dove c'erano esercitazioni di addestramento) alla Germania (luogo dello spiegamento permanente) per quattro mesi via ferrovia, per tutto questo tempo, i soldati delle unità sono rimasti senza veicoli.

I binari delle ferrovie negli Stati Baltici hanno uno scartamento maggiore di quelli dell'Europa occidentale, quindi i mezzi doveva essere scaricati e caricati di nuovo. Alle guardie di frontiera ungheresi non piaceva il modo in cui i veicoli corazzati erano assicurati ai vagoni, anche se i loro colleghi rumeni non hanno avuto nulla da criticare, e hanno bloccato l'esercito americano per diversi giorni.

I percorsi convenzionali nell'Europa orientale non sono adatti non solo a causa delle cattive condizioni della carreggiata, ma anche delle caratteristiche geografiche. Ad esempio, una strada a due corsie dalla Polonia alla Lituania passa tra i laghi e una macchina capovolta può bloccare in modo permanente il traffico. I ponti corrono anche il rischio di crollare sotto il peso di attrezzature pesanti.

Ci sono problemi anche con la burocrazia, dice l'articolo. Ad esempio, il trasferimento di mezzi militari attraverso la Germania può essere effettuato solo nei giorni feriali e solo di notte, e la Svezia richiede una domanda per la ridistribuzione delle truppe in tre settimane. La pubblicazione osserva che se viene dichiarata una vera guerra, i ritardi burocratici saranno eliminati, tuttavia, durante un conflitto locale, il tempo potrebbe andare perso.