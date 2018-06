Roskosmos mostra come ci si taglia i capelli in orbita (VIDEO)

Gli astronauti usano una macchina speciale, è dotata di un tubo dell'aspirapolvere in modo che i capelli tagliati non si disperdano a gravità zero in tutta la stazione, non interferiscano con l'equipaggio e non danneggino i sistemi a bordo.

Il video mostra come Misurkin chiede a Shkaplerov di fargli un taglio più "verticale" e "non a cetriolo". Durante il processo, l'americano Joe Aqaba arriva dagli astronauti russi e scherzosamente dice a Shkaplerov di fargli un taglio per tre dollari.

Ora gli astronauti sono sulla Terra. Misurkin è tornato sulla Terra il 28 febbraio e Shkaplerov il 3 giugno.