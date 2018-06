Lituania avvia creazione di forze di reazione rapida a minacce informatiche in UE

"Stiamo firmando una dichiarazione di intenti per quanto riguarda la costituzione delle forze europee di reazione veloce alle minacce informatiche e per il meccanismo di sostegno congiunto firmato da sei paesi, Estonia, Croazia, Romania, Lituania, Spagna e Paesi Bassi" ha detto il Ministro all'arrivo in Lussemburgo alla riunione congiunta dei Ministri degli Esteri e il Ministero della Difesa dei 28 paesi membri dell'UE.

Secondo Carbolis, il progetto coinvolge alcuni altri stati membri dell'UE che non firmano la dichiarazione "per motivi procedurali, tenendo conto della complessità del problema". Allo stesso tempo, il Ministro della Difesa ha definito l'iniziativa di Vilnius uno dei progetti chiave all'interno della PESCO.