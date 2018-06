Polonia: la crisi dei migranti divide l’Europa

Domenica scorsa si è svolta a Bruxelles una riunione informale dell'UE sull'immigrazione. Non ha portato decisioni concrete, i partecipanti hanno solo espresso una posizione comune sulla lotta alla migrazione illegale e sul rafforzamento dei confini dell'Unione Europea.

"È ovvio che la crisi migratoria divide l'Europa, come gli stati tra di loro, e le società all'interno dei singoli stati", afferma l'agenzia Krzysztof Szczerski.

"Non possiamo far fronte alla crisi migratoria all'interno dell'Unione Europea, dobbiamo cercare modi per superarla, e capire dove è nata, come la Polonia ha sempre sottolineato fin dall'inizio", ha detto.