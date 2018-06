Military Watch: l’Su-34 russo è un caccia micidiale

Il caccia Su-34 è stato progettato sulla base del Su-27 ed è entrato in servizio nel 2014. Dopo la modernizzazione, è diventato l'aereo da combattimento russo più avanzato, nota la pubblicazione. Al momento i suoi diretti rivali sono il J-16 cinese e l'F-15 statunitense.

Con un raggio di combattimento di oltre 1100 km, l'aereo è in grado di colpire a grande distanza. La pubblicazione sottolinea che il Su-34 schierato in Siria può colpire obiettivi quasi in tutto il Medio Oriente, mentre quelli di stanza a Kaliningrad possono neutralizzare strutture in Germania, nei Paesi Baltici e in Scandinavia.

Per gli esperti anche le caratteristiche tecniche del caccia russo sono degne di nota. Ad esempio, i piloti sul Su-34 sono seduti uno accanto all'altro, e non uno dietro l'altro. Questa disposizione consente agli sviluppatori di non duplicare i controlli. Inoltre, il cockpit è dotato di uno speciale sistema che consente di volare senza maschere di ossigeno a un'altezza di 10.000 metri.

Il Su-34 è equipaggiato con l'ultima modifica dei missili aria-aria R-27, con un raggio d'azione esteso fino a 130 chilometri. La pubblicazione sottolinea che al momento questi missili sono superiori degli equivalenti europei e americani.

Inoltre il Su-34 è progettato per distruggere bersagli terrestri e aerei in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi condizione atmosferica. Il caccia è dotato di un sistema altamente intelligente di contromisure e difesa radar. Il Su-34 sviluppa una velocità fino a 1.900 chilometri all'ora ed è in grado di sollevare un carico di peso fino a otto tonnellate.