Gli abitanti di Idlib hanno riferito che i ribelli stanno preparando una provocazione anti-russa. Lo ha reso noto il Centro russo per la riconciliazione in Siria.

"Il Centro russo per la riconciliazione in Siria è stato avvisato dagli abitanti della provincia di Idlib di un'imminente provocazione ordita da al-Nusra", si legge in un comunicato.

Secondo i racconti dei residenti, venerdì nella provincia è arrivata la troupe di un'agenzia stampa di un paese mediorientale che, insieme con i terroristi, hanno effettuato le riprese "dell'evacuazione di civili da un ospedale" e di "strutture civili distrutte".

I militari del centro russo pensano che queste immagini possano essere utilizzate per costruire la falsa notizia di un attacco perpetrato dall'aviazione russa e siriana, e poi distribuirlo alle altre agenzie di informazione mediorientali e occidentali.

Sabato le forze governative siriane insieme con la formazione locale dell'esercito libero siriano hanno respinto un attacco di al-Nusra nella zona di de-escalation.