Assad ritiene importante la presenza delle truppe russe in Siria

La presenza politica e militare della Russia in Siria, in Medio Oriente, così come in altre parti del mondo, è importante per ripristinare l'equilibrio globale del potere, perso dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Lo ha dichiarato il presidente siriano Bashar Assad in un'intervista a NTV.

"La Russia svolge un ruolo molto importante nel ristabilire l'equilibrio globale che è stato perso dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Per ristabilire questo equilibrio è molto importante la presenza militare e politica della Russia in Siria, in Medio Oriente e in altre parti del globo", ha detto Assad.

Il presidente siriano ha inoltre sottolineato che tra la Siria e la Russia esiste un rapporto di amicizia che va avanti da più di 60 anni.

"La Siria e la Russia sono interessati alla lotta contro il terrorismo, e a sconfiggerlo in Siria, in Russia, in qualsiasi altra parte del mondo", ha affermato Assad.