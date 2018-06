In Siria oltre 10 centri passano volontariamente sotto il controllo di Damasco

Oltre 10 paesi nella Siria meridionale sono passati volontariamente sotto il controllo delle autorità siriane dopo aver respinto la massiccia offensiva dei terroristi di Al-Nusra, comunica l'ufficio stampa del Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto.

Si segnala che nella giornata di ieri 11 centri della zona meridionale di de-escalation controllati dalle unità d'opposizione dell'Esercito Libero Siriano sono passati sotto il pieno controllo di Damasco. Le forze dell'opposizione anti-Assad che operavano nella zona si sono unite alle forze governative per condurre un'operazione comune contro i terroristi di ISIS e Al-Nusra.

Nel comunicato si aggiunge che il Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto ha organizzato le consegne di aiuti umanitari e generi di prima necessità per i civili delle aree liberate nel sud della Siria.