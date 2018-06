Leader dell'opposizione turca parla di possibili violazioni alle elezioni

Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partito Popolare Repubblicano, la principale forza politica d'opposizione al Partito per la Giustizia e lo Sviluppo di Erdogan, ha segnalato alcune lamentele relative a possibili irregolarità durante le elezioni presidenziali e politiche in corso oggi in Turchia.

"Non sono pervenute segnalazioni su gravi casi di violazioni, ma lamentele arrivato da alcune parti del Paese, in particolare dalle regioni sud-orientali. I nostri osservatori registrano tutto, forse faremo una dichiarazione speciale. Mi appello ai funzionari pubblici: non dimenticate che siete dipendenti pubblici, non membri di partito, non lasciatevi mettere pressione. Sulle elezioni non dovrebbero esserci sospetti. Che ognuno faccia onestamente il suo dovere," — ha detto ai giornalisti Kilicdaroglu nel seggio elettorale ad Ankara dove ha votato.