Curdi del PKK annunciano tregua per le elezioni in Turchia

Oggi in Turchia si svolgono in contemporanea le elezioni presidenziali e parlamentari. Il favorito alla presidenza è il capo di Stato uscente Tayyip Erdogan. Secondo i sondaggi, è dato al 47-48% e non avrà problemi per accedere al secondo turno. Il suo rivale al ballottaggio potrebbe essere Muharrem Ince del Partito Popolare Repubblicano (CHP) all'opposizione.

Durante la campagna elettorale, Erdogan ha ripetutamente fatto riferimento al tema della lotta al terrorismo, menzionando le operazioni militari nel nord della Siria e in Iraq contro le formazioni curde, che Ankara considera estremiste.