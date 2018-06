USA, proprietaria spiega perchè ha cacciato dal ristorante la portavoce di Trump

La proprietaria del ristorante in Virginia ha mandato via dal locale la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders per la politica di Donald Trump contro le minoranze sessuali, scrive il Washington Post.

Secondo la pubblicazione, ci sono gay tra i dipendenti del ristorante. La proprietaria Stephanie Wilkinson ha deciso di mandar via la Sanders in quanto ai suoi lavoratori non piaceva il divieto di Trump ai transgender per servire nell'esercito.

Secondo la Wilkinson, ha spiegato alla Sanders che il ristorante ha determinati standard che devono essere rispettati. Aveva aggiunto che gli accompagnatori della portavoce di Trump potevano restare, tuttavia anche loro hanno deciso di andarsene.